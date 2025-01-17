Российский состав Nemiga Gaming покинул турнир BLAST Bounty Spring 2025 по CS2

Русскоязычная команда Nemiga Gaming вылетела с турнира BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier по Counter-Strike 2.

В первом раунде онлайн-этапа BLAST Bounty состав белорусской организации столкнулся с бразильской FURIA Esports. После поражения в первой игре Nemiga смогла сравнять счёт в серии, однако на решающей карте Inferno бразильцы оказались сильнее.

В итоге Nemiga Gaming покинула соревнование, остановившись на 17-32-м месте. Что касается FURIA, бразильский коллектив прошёл в следующий раунд, где поборется за выход в LAN-этап ивента.

Чемпионат BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 проходит в период с 14 по 26 января. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.