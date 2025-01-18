Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BB Team с Бумычем сенсационно выбила MOUZ с топ-турнира по Counter-Strike 2 от BLAST

BB Team с Бумычем сенсационно выбила MOUZ с топ-турнира по Counter-Strike 2 от BLAST
Аудио-версия:
Комментарии

Российская BetBoom Team прошла во второй раунд в рамках топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

В первом раунде онлайн-этапа соревнования новый ростер Кирилла Boombl4 Михайлова встретился с MOUZ. Несмотря на то что фаворитом считался европейский коллектив, а для данного ростера BB Team это был дебют, россиянам по итогам напряжённого противостояния удалось закрыть оппонентов со счётом 2:1.

BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier . Раунд 32
17 января 2025, пятница. 21:00 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

MOUZ вылетела с турнира, в то время как BetBoom Team заработала $ 30 тыс. за эту победу и прошла в следующий раунд. Всего один раунд отделяет BB от попадания на основную часть ивента в Копенгагене.

Онлайн-стадия BLAST Bounty Spring 2025 проходит в период с 14 по 19 января. Победители каждого матча получают денежные призы, а восемь лучших составов отберутся на LAN-стадию в Копенгагене, Дания.

Материалы по теме
Российский состав Nemiga Gaming покинул турнир BLAST Bounty Spring 2025 по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android