BB Team с Бумычем сенсационно выбила MOUZ с топ-турнира по Counter-Strike 2 от BLAST

Российская BetBoom Team прошла во второй раунд в рамках топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

В первом раунде онлайн-этапа соревнования новый ростер Кирилла Boombl4 Михайлова встретился с MOUZ. Несмотря на то что фаворитом считался европейский коллектив, а для данного ростера BB Team это был дебют, россиянам по итогам напряжённого противостояния удалось закрыть оппонентов со счётом 2:1.

MOUZ вылетела с турнира, в то время как BetBoom Team заработала $ 30 тыс. за эту победу и прошла в следующий раунд. Всего один раунд отделяет BB от попадания на основную часть ивента в Копенгагене.

Онлайн-стадия BLAST Bounty Spring 2025 проходит в период с 14 по 19 января. Победители каждого матча получают денежные призы, а восемь лучших составов отберутся на LAN-стадию в Копенгагене, Дания.