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Virtus.pro стала клубом-партнёром Overwatch 2

Virtus.pro стала клубом-партнёром Overwatch 2
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Киберспортивный клуб Virtus.pro получил статус партнёра в киберспортивной экосистеме игры Overwatch 2. Анонс состоялся в социальных сетях «медведей».

Благодаря полученному партнёрскому статусу европейский состав VP по OW2 сможет выступать на всех турнирах нового сезона Overwatch Champions Series, который начнётся уже в январе. Virtus.pro можно будет увидеть на ивентах в регионе EMEA (Европа), где также сыграют такие коллективы, как Gen.G, Twisted Minds и другие.

Состав VP по OW2:

  • Расмус Raajaro Росвалл;
  • Кристиан Khenail Риос;
  • Хесус Galaa Нуньес Лопез;
  • Пааво Sauna Ульманен;
  • Никлас sHockWave Шмидт Йенсен;
  • Вильями Clowd Пиккумакки.

Помимо возможности выступать на турнирах OWCS, «медведи» также получат внутриигровые командные наборы, которые фанаты смогут приобрести в магазине Overwatch.

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