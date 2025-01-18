Virtus.pro стала клубом-партнёром Overwatch 2

Киберспортивный клуб Virtus.pro получил статус партнёра в киберспортивной экосистеме игры Overwatch 2. Анонс состоялся в социальных сетях «медведей».
Благодаря полученному партнёрскому статусу европейский состав VP по OW2 сможет выступать на всех турнирах нового сезона Overwatch Champions Series, который начнётся уже в январе. Virtus.pro можно будет увидеть на ивентах в регионе EMEA (Европа), где также сыграют такие коллективы, как Gen.G, Twisted Minds и другие.
Состав VP по OW2:
- Расмус Raajaro Росвалл;
- Кристиан Khenail Риос;
- Хесус Galaa Нуньес Лопез;
- Пааво Sauna Ульманен;
- Никлас sHockWave Шмидт Йенсен;
- Вильями Clowd Пиккумакки.
Помимо возможности выступать на турнирах OWCS, «медведи» также получат внутриигровые командные наборы, которые фанаты смогут приобрести в магазине Overwatch.