Virtus.pro стала клубом-партнёром Overwatch 2

Киберспортивный клуб Virtus.pro получил статус партнёра в киберспортивной экосистеме игры Overwatch 2. Анонс состоялся в социальных сетях «медведей».

Благодаря полученному партнёрскому статусу европейский состав VP по OW2 сможет выступать на всех турнирах нового сезона Overwatch Champions Series, который начнётся уже в январе. Virtus.pro можно будет увидеть на ивентах в регионе EMEA (Европа), где также сыграют такие коллективы, как Gen.G, Twisted Minds и другие.

Состав VP по OW2:

Расмус Raajaro Росвалл;

Кристиан Khenail Риос;

Хесус Galaa Нуньес Лопез;

Пааво Sauna Ульманен;

Никлас sHockWave Шмидт Йенсен;

Вильями Clowd Пиккумакки.

Помимо возможности выступать на турнирах OWCS, «медведи» также получат внутриигровые командные наборы, которые фанаты смогут приобрести в магазине Overwatch.