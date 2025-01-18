В Deadlock добавили четырёх героев — в файлах игры упомянуто более 35 новых персонажей

Компания Valve выпустила обновление для клиента игры Deadlock. Список изменений опубликован в официальном блоге разработчиков в Steam.

В игру были добавлены четыре новых героя, среди которых есть Holliday, Vyper, The Magnificient Sinclair и Calico. Ранее все эти персонажи были доступны только в экспериментальном режиме, однако теперь их можно брать и в обычном матчмейкинге. Представители Valve отметили, что некоторые модели новых героев пока недоработаны.

Новые герои Deadlock Фото: Valve

Кроме этого, в своей публикации разработчики сообщили, что введение новых героев — это одна из основных целей команды Deadlock на 2025 год. По словам датамайнеров, в файлах игры было обнаружено более 35 упоминаний новых персонажей.

Наконец, разработчики объявили о завершении зимнего внутриигрового события, участники которого получат достижение в профиле.