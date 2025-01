17 января фильм «Гладиатор 2» обошёл по сборам первую часть. Это значит, что сиквел уже заработал свыше $ 460 млн. Однако этого недостаточно, чтобы отбить затраты на производство, — ленте необходимо собрать около $ 600 млн только для выхода в ноль.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора.

Главные роли исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»). Как и первую часть, сиквел поставил Ридли Скотт.

Премьера «Гладиатора 2» состоялась 15 ноября 2024 года.