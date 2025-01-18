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Тандиве Ньютон и Стив Зан сыграют в ремейке «Анаконды» с Джеком Блэком

Тандиве Ньютон и Стив Зан сыграют в ремейке «Анаконды» с Джеком Блэком
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Стив Зан («Укрытие») сыграют в ремейке «Анаконды» с Джеком Блэком. Какие именно роли исполнят актёры, пока не раскрывается.

Джек Блэк сыграет бывшего режиссёра, застрявшего на работе свадебного видеооператора, а Пол Радд — голливудского актёра, мечты которого ускользают всё дальше и дальше.

Сюжет ремейка расскажет о группе друзей, переживающих кризис среднего возраста. Они отправляются в тропический лес, где будут вынуждены бороться за свои жизни со стихийными бедствиями, гигантскими змеями и жестокими преступниками.

Премьера ремейка «Анаконды» в мировом прокате состоится 25 декабря.

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