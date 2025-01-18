Вышел русский трейлер хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга — премьера 21 февраля

Вышел русский трейлер хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 21 февраля — одновременно со всем миром.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Neon.

Напомним, картина основана на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».