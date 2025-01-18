Мультфильм про Планктона из «Губки Боба» от Netflix выйдет 7 марта

Полнометражный мультфильм про Планктона из «Губки Боба» выйдет в стриминговом сервисе Netflix 7 марта. Будущая лента получила название Plankton! The Movie. Планктон — злейший враг Мистера Крабса и владелец ресторана Чам Бакет.

Сюжет расскажет о том, как мир Планктона переворачивается с ног на голову, когда срывается его план мирового господства. В картине покажут, как Планктон управляет своим рестораном вместе с Карен, компьютером, который одновременно выполняет для Планктона роль единственного друга и его жены.

В озвучке проекта приняли участие следующие актёры: Джилл Тэлли, Том Кенни, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс, Клэнси Браун и Роджер Бампасс.