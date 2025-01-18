«Стоило трёх лет ожидания»: зрители отлично приняли продолжение сериала «Разделение»

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17 января состоялась премьера первого эпизода второго сезона сериала «Разделение». Шоу продолжает рассказывать о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Зрители уже успели посмотреть и составить мнение о первом эпизоде продолжения. К примеру, на агрегаторе IMDb дебютная серия получила рейтинг 8,5 из 10. По словам некоторых зрителей, второй сезон определённо стоил трёх лет ожидания.

Что пишут зрители о первом эпизоде второго сезона сериала «Разделение»:

Финал первого сезона — это один из лучших эпизодов в истории телевидения. Так что я ожидал от продолжения действительно многого и не был разочарован. Второй сезон начинается с того места, где завершился первый.

Похоже, что здесь, как и в первом сезоне, напряжение и психологический саспенс будут нарастать медленно, и в этом, несомненно, заключается магия этого шоу.

Великолепное начало второго сезона, которое стоило трёх лет ожидания.

Этот эпизод блестящ во всех отношениях. Он именно такой, каким должен был быть.

В продолжение шоу войдёт 10 эпизодов — остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам.