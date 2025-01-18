Стартовали съёмки «Декстера: Воскрешение» — продолжения оригинального сериала

Актёр Майкл Си Холл рассказал в соцсети X (ранее Twitter), что съёмки продолжения сериала «Декстер» уже стартовали. Сколько времени займёт производственный процесс, неизвестно.

Напомним, шоу «Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл.

Подробности сюжета, актёрский состав и другие детали предстоящего сериала пока неизвестны. Вероятно, больше деталей станет известно после выхода первого тизера.

Премьера сериала «Декстер: Воскрешение» состоится летом. Точная дата премьеры пока не раскрывается.