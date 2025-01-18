Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Talon Esports представит Азию на международном чемпионате по Dota 2 в Америке

Talon Esports представит Азию на международном чемпионате по Dota 2 в Америке
Комментарии

В Юго-Восточной Азии завершились закрытые отборочные к топ-турниру ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

По итогам региональных отборов в Азии на международный чемпионат в США отправится состав Talon Esports, который в гранд-финале квалификации одолел «микс» Team Kukuys со счётом 3:1.

Состав Talon Esports по «Доте»:

  • Джон Natsumi- Энтони Варгас;
  • Рафлай Mikoto Фатур Рахман;
  • Чанг Ws Вей Шен;
  • Три Jhocam Кункоро;
  • Карло Kuku Палад;
  • Пак March Тай-вон (тренер).

Престижный чемпионат ESL Raleigh по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках соревнования 12 команд со всего мира разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн, а также поборются за 27 920 EPT-очков.

Материалы по теме
Talon Esports вышла на топ-турнир PGL Wallachia S3 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android