Talon Esports представит Азию на международном чемпионате по Dota 2 в Америке

В Юго-Восточной Азии завершились закрытые отборочные к топ-турниру ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

По итогам региональных отборов в Азии на международный чемпионат в США отправится состав Talon Esports, который в гранд-финале квалификации одолел «микс» Team Kukuys со счётом 3:1.

Состав Talon Esports по «Доте»:

Джон Natsumi- Энтони Варгас;

Рафлай Mikoto Фатур Рахман;

Чанг Ws Вей Шен;

Три Jhocam Кункоро;

Карло Kuku Палад;

Пак March Тай-вон (тренер).

Престижный чемпионат ESL Raleigh по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках соревнования 12 команд со всего мира разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн, а также поборются за 27 920 EPT-очков.