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В США запретили продавать лутбоксы в Genshin Impact подросткам

В США запретили продавать лутбоксы в Genshin Impact подросткам
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Издатель Genshin Impact в лице Cognosphere достиг соглашений с Федеральной торговой комиссией США (FTC) по поводу обвинений в нарушении закона о конфиденциальности детей. Представители ведомства сообщили, что создатели игры выплатят компенсацию в размере $ 20 млн и заблокируют возможность детям младше 16 лет покупать лутбоксы без согласия родителей.

Ко всему прочему в FTC потребовали, чтобы авторы Genshin Impact раскрывали вероятность выпадения предметов из лутбоксов.

Genshin Impact вводила в заблуждение детей, подростков и других игроков, заставляя их тратить сотни долларов на призы с минимальными шансами на выигрыш. Компании, использующие подобные манипулятивные методы, будут нести ответственность, если они обманывают геймеров, особенно детей и подростков.
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