Мультфильм про Планктона из «Губки Боба» слили за полтора месяца до выхода

В ночь с 17 на 18 января в соцсеть X (ранее Twitter) слили полную версию мультфильма про Планктона из «Губки Боба» за полтора месяца до выхода. Официальная премьера анимационной ленты Plankton! The Movie состоится в стриминговом сервисе Netflix 7 марта.

Сюжет расскажет о том, как мир Планктона переворачивается с ног на голову, когда срывается его план мирового господства. В картине покажут, как Планктон управляет своим рестораном вместе с Карен, компьютером, который одновременно выполняет для Планктона роль единственного друга и его жены.

В озвучке проекта приняли участие следующие актёры: Джилл Тэлли, Том Кенни, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс, Клэнси Браун и Роджер Бампасс.