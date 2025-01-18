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TikTok выпустил обращение в связи с завтрашней блокировкой в США

TikTok выпустил обращение в связи с завтрашней блокировкой в США
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Ранее Верховный суд США, Сенат и президент Джо Байден поддержали блокировку сервиса TikTok на территории страны. С 19 января разработчики популярнейшего приложения закроют доступ к контенту всем жителям США, а также удалят программу из магазинов App Store и Google Play.

Теперь представители TikTok опубликовали официальное заявление в связи со сложившейся ситуацией.

Заявления, опубликованные сегодня как Белым домом Байдена, так и Министерством юстиции, не смогли предоставить необходимую ясность и гарантии поставщикам услуг, которые играют важную роль в поддержании доступности TikTok для более чем 170 млн американцев. Если администрация Байдена немедленно не сделает окончательного заявления, которое удовлетворит самых важных поставщиков услуг и заверит их в неприменении мер принудительного характера, то, к сожалению, TikTok будет вынужден прекратить работу на территории страны уже 19 января.

Правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило власти отозвать решение.

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