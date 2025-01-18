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Авторы сериала «Разделение» уже знают, сколько сезонов будет в шоу

Авторы сериала «Разделение» уже знают, сколько сезонов будет в шоу
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Шоураннер сериала «Разделение» Дэн Эриксон пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора он заявил, что команда уже распланировала «большую часть» третьего сезона.

Также Эриксон рассказал, что у сериала уже придуман конкретный финал, поэтому создатели знают примерное количество сезонов, которое в него войдёт.

У сериала в целом уже есть конечная точка, и мы более или менее знаем, сколько сезонов ждёт шоу.

Второй сезон продолжает рассказывать о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Премьера второго сезона состоялась 17 января в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, финал выйдет 21 марта.

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