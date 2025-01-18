«Волшебник Изумрудного города» вошёл в топ-5 самых кассовых фильмов в истории России

18 января сборы фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» превысили 3,036 млрд рублей. Такой результат позволил ленте войти в топ-5 самых кассовых фильмов в истории России.

Фото: «Фонд Кино»

Топ-5 самых кассовых фильмов в истории проката России

«Чебурашка» - 6,792 млрд рублей; «Холоп 2» — 3,842 млрд рублей; «Аватар» - 3,516 млрд рублей; «Холоп» - 3,082 млрд рублей; «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» — 3,036 млрд рублей.

«Волшебник Изумрудного города» рассказывает о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Это первая часть ранее запланированной трилогии.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).