Кэмерон Диас сыграет в продолжении «Маски» только при одном условии

17 января в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера боевика «Снова в деле». Лента стала первым фильмом с Кэмерон Диас после 10-летнего перерыва. В связи с данным событием актриса начала активнее давать интервью журналистам.

В ходе разговора с представителями издания The Hollywood Reporter Диас заявила о готовности сняться в сиквеле «Маски» 1994 года. Однако актриса согласится только при условии, если к ней присоединится Джим Керри.

Если Джим будет вместе со мной, то я всегда готова!

По словам звезды, роль Тины Карлайл стала для неё одной из самых главных в карьере. Напомним, лента получила множество положительных отзывов от критиков и зрителей, а также заработала $ 351,6 млн при бюджете в $ 23 млн.