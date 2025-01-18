Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit без единого поражения прошла отборы на чемпионат по Dota 2 в США

Team Spirit без единого поражения прошла отборы на чемпионат по Dota 2 в США
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились восточноевропейские закрытые отборочные к престижному чемпионату ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

Российская Team Spirit не встретила сопротивления в региональных отборочных. Так, «драконы» дошли до гранд-финала квалификации без единого поражения, а в решающей встрече закрыли состав 9Pandas со счётом 3:0. «Спириты» уверенно проходят на топ-турнир в США, который состоится в апреле.

Состав Team Spirit по «Доте»:

  • Илья Yatoro Мулярчук;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Магомед Collapse Халилов;
  • Александр rue Филин;
  • Ярослав Miposhka Найдёнов;
  • Айрат Silent Газиев (тренер).

Топ-турнир ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках ивента 12 команд со всего мира разыграют 27 920 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Team Spirit с Яторо и Коллапсом прошла на топ-турнир DreamLeague S25 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android