Завершились восточноевропейские закрытые отборочные к престижному чемпионату ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.
Российская Team Spirit не встретила сопротивления в региональных отборочных. Так, «драконы» дошли до гранд-финала квалификации без единого поражения, а в решающей встрече закрыли состав 9Pandas со счётом 3:0. «Спириты» уверенно проходят на топ-турнир в США, который состоится в апреле.
Состав Team Spirit по «Доте»:
- Илья Yatoro Мулярчук;
- Денис Larl Сигитов;
- Магомед Collapse Халилов;
- Александр rue Филин;
- Ярослав Miposhka Найдёнов;
- Айрат Silent Газиев (тренер).
Топ-турнир ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках ивента 12 команд со всего мира разыграют 27 920 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.