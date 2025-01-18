Team Spirit без единого поражения прошла отборы на чемпионат по Dota 2 в США

Завершились восточноевропейские закрытые отборочные к престижному чемпионату ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

Российская Team Spirit не встретила сопротивления в региональных отборочных. Так, «драконы» дошли до гранд-финала квалификации без единого поражения, а в решающей встрече закрыли состав 9Pandas со счётом 3:0. «Спириты» уверенно проходят на топ-турнир в США, который состоится в апреле.

Состав Team Spirit по «Доте»:

Илья Yatoro Мулярчук;

Денис Larl Сигитов;

Магомед Collapse Халилов;

Александр rue Филин;

Ярослав Miposhka Найдёнов;

Айрат Silent Газиев (тренер).

Топ-турнир ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках ивента 12 команд со всего мира разыграют 27 920 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.