«Мозговыносящий шедевр»: зрители в восторге от финала второго сезона «Укрытия»

17 января вышел 10-й эпизод второго сезона сериала «Укрытия». Вместе с ним шоу ушло на паузу — продолжение выйдет не раньше 2026 года.

Тем временем на киносайте IMDb у 10-й серии сформировался пользовательский рейтинг. Зрители оценили финал второго сезона высоко — средний балл составляет 9/10. Юзеры хвалят напряжённый сюжет с неожиданными поворотами, актёрскую игру Ребекки Фергюсон и Тима Роббинса, а также внезапную финальную сцену, которая плавно подводит события к третьему сезону.

Фото: IMDb

Что пишут зрители про финал второго сезона «Укрытия»

Финал второго сезона напряжённый и захватывающий, он вернул энергию первого сезона. В нём немало откровений, которые станут понятными в следующих двух сезонах.

Мозговыносящий шедевр! Какой потрясающий финал! Финал второго сезона просто идеален, он захватывающий, напряжённый и полон эмоций. Это всё, что фанаты только могут желать. Эпизод помогает сериалу укрепить звание одной из лучших научно-фантастических драм, лишая меня дара речи и полностью зацепив тем, что будет дальше.

Потрясающий финал сезона. Этот эпизод меня поразил. Как и первый сезон, второй полон тайн и интриг, каждая серия заставляла меня хотеть запустить следующую.

В целом второй сезон «Укрытия» наполнен драмы, напряжения и отличного повествования. Возможно, он не был таким динамичным, как первый сезон, но он всё же напомнил нам, почему этот сериал так хорош. Жду не дождусь третий сезон!