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Российская Team Spirit отобралась в основную стадию турнира BLAST Bounty по CS2

Российская Team Spirit отобралась в основную стадию турнира BLAST Bounty по CS2
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Российская Team Spirit сыграет в основном этапе чемпионата BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В матче за право выступить на турнире в Копенгагене, Дания, команда из России встретилась с австралийской FlyQuest. «Драконы» с лёгкостью разобрались с австралийцами, отдав оппоненту всего четыре раунда за две карты.

BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier . Раунд 16
18 января 2025, суббота. 20:20 МСК
FlyQuest
Окончен
0 : 2
Team Spirit

FlyQuest покинула соревнование, заняв 9-16-е место. Что касается Team Spirit, команда выступит в LAN-стадии ивента, которая начнётся 23 января.

Топ-турнир BLAST Bounty проходит в период с 14 по 26 января. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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