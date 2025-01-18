Российская Team Spirit отобралась в основную стадию турнира BLAST Bounty по CS2
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Российская Team Spirit сыграет в основном этапе чемпионата BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
В матче за право выступить на турнире в Копенгагене, Дания, команда из России встретилась с австралийской FlyQuest. «Драконы» с лёгкостью разобрались с австралийцами, отдав оппоненту всего четыре раунда за две карты.
BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier . Раунд 16
18 января 2025, суббота. 20:20 МСК
FlyQuest
Окончен
0 : 2
Team Spirit
FlyQuest покинула соревнование, заняв 9-16-е место. Что касается Team Spirit, команда выступит в LAN-стадии ивента, которая начнётся 23 января.
Топ-турнир BLAST Bounty проходит в период с 14 по 26 января. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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