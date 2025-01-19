TikTok официально заблокировали в США

19 января в США официально заблокировали видеохостинг TikTok. Также у жителей страны перестали работать и другие приложения компании ByteDance: редактор CapCut, ИИ Gauth, соцсеть Lemon8 и игра Marvel Snap.

Теперь при попытке зайти в TikTok на территории страны пользователи видят такое сообщение:

Приносим извинения: на данный момент TikTok недоступен. В США был принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что пока вы не можете пользоваться сервисом. К счастью, президент Трамп дал понять, что сразу после вступления в должность будет сотрудничать с нами в целях принятия решения о возобновлении работы сервиса TikTok. Пожалуйста, следите за новостями!

Правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило власти отозвать решение.