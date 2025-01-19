Mobile Legends: Bang Bang вместе с TikTok заблокировали в США

19 января в США официально заблокировали видеохостинг TikTok. Ко всему прочему, жители страны потеряли доступ и к другим продуктам компании ByteDance: сверхпопулярным мобильным играм Mobile Legends: Bang Bang, Marvel Snap, редактору CapCut, ИИ Gauth и соцсети Lemon8.

Теперь при попытке зайти в одно из перечисленных приложений пользователи из США видят сообщение, что оно недоступно на территории их страны.

Правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило власти отозвать решение.