Из-за блокировки TikTok жители США массово звонят в службу спасения

19 января в США официально заблокировали видеохостинг TikTok. Ко всему прочему, жители страны потеряли доступ и к другим продуктам компании ByteDance: сверхпопулярным мобильным играм Mobile Legends: Bang Bang, Marvel Snap, редактору CapCut, ИИ Gauth и соцсети Lemon8.

Фото: rawsalerts/X (ранее Twitter)

В связи с этим ряд колл-центров службы спасения заполонили неэкстренные звонки от детей и подростков, которые жалуются на блокировку TikTok. Будут ли применяться какие-то меры против подобных «пострадавших», неизвестно.

Напомним, правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило власти отозвать решение.