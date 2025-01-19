HEROIC выступит на топ-турнире ESL One Raleigh 2025 по «Доте»

В Южной Америке завершились закрытые квалификации к топ-турниру ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

В матче за слот на четвёртом ивенте ESL Pro Tour 2024/25 столкнулись перуанская M80 с Гектором K1 Родригезом и HEROIC, которую «Эль Чача» представлял ранее. Перуанцы вели в серии со счётом 2:0, однако их оппонентам удалось вернуться в серию, завершить противостояние со счётом 3:2 в свою пользу и заполучить слот на чемпионате в США.

Состав HEROIC по «Доте»:

Юма Yuma Ланглет;

Жоао 4nalog Габриэль Джаннини;

Адриан Wisper Сеспедес Доблес;

Элвис Scofield Де ла Круз Пенья;

Матеус KJ Сантос Джунгли Диниз;

Игор kaffs Фуртадо Гимарайнш Эстевао (тренер).

Топ-турнир ESL Raleigh пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках соревнования 12 команд разыграют 27 920 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.