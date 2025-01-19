TikTok может вернуться в Россию уже в этом году — Екатерина Мизулина

19 января в США официально заблокировали видеохостинг TikTok. Ко всему прочему жители страны потеряли доступ и к другим продуктам компании ByteDance: сверхпопулярным мобильным играм Mobile Legends: Bang Bang, Marvel Snap, редактору CapCut, ИИ Gauth и соцсети Lemon8.

На фоне этого Екатерина Мизулина допустила, что TikTok может полноценно вернуться в Россию уже в этом году. По её мнению, данная площадка невероятно важна для работы с молодёжью и русскоязычной аудиторией во всём мире.

Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году TikTok полноценно вернулся в нашу страну. В целом, как мне кажется, TikTok несколько недооценён как инструмент формирования смыслов. Все тренды, мемы, кампании и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодёжью и русскоязычной аудиторией во всём мире при правильном подходе.

Напомним, правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа».