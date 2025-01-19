Пятый сезон «Пацанов» снимают без готового сценария

Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке пообщался с журналистами издания Forbes. В ходе разговора создатель проекта признался, что съёмки финального пятого сезона проходят без готового сценария.

По словам Крипке, «Пацаны» всегда стараются быть актуальными, поэтому переписывание сценария в последний момент — один из приёмов авторов. Подобный трюк команда применяет уже давно: до этого сюжет некоторых серий переписывали прямо во время их съёмок. Также Эрик Крипке уверен, что сценарий финального сезона придётся менять множество раз.

Знаменитое шоу о супергероях вернётся на экраны приблизительно летом 2026 года — уже после выхода второго сезона «Поколения Ви». После завершения «Пацанов» Amazon продолжит развивать киновселенную проекта: зрителей ждёт спин-офф про Солдатика и Грозу в 1950-х.