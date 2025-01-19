Изменений в работе TikTok в России не наблюдается — Роскомнадзор

19 января в США официально заблокировали видеохостинг TikTok. Ко всему прочему жители страны потеряли доступ и к другим продуктам компании ByteDance: сверхпопулярным мобильным играм Mobile Legends: Bang Bang, Marvel Snap, редактору CapCut, ИИ Gauth и соцсети Lemon8.

На фоне этого жители стали сообщать о нестабильной работе TikTok в РФ. Теперь ситуацию прокомментировал Роскомнадзор, который заявил, что изменений в работе сервиса на территории страны не наблюдается.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина допустила, что TikTok может полноценно вернуться в Россию уже в этом году.

Напомним, правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа».