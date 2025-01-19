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Генри Кавилл впервые стал отцом

Генри Кавилл впервые стал отцом
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Источники издания People сообщили, что Генри Кавилл («Человек из стали», «Ведьмак») впервые стал отцом. Матерью ребёнка стала продюсер Натали Вискузо. Имя первенца, пол и дата рождения пока не раскрываются.

Генри Кавилл и Натали Вискузо встречаются с апреля 2021 года. В конце октября 2022-го актёр впервые вышел со своей возлюбленной в свет, посетив премьеру ленты «Энола Холмс 2» в Нью-Йорке. Ко всему прочему, Вискузо выступает вице-президентом компании Legendary Entertainment.

В апреле 2024 года в Сети впервые появились фото Натали Вискузо с округлившимся животом. Позднее Кавилл подтвердил, что вместе с возлюбленной ждёт ребёнка.

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