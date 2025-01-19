Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоррор «Синистер. Обитель зла» выйдет в России 6 февраля — русский трейлер

Хоррор «Синистер. Обитель зла» выйдет в России 6 февраля — русский трейлер
Комментарии

Вышел русский трейлер камбоджийского хоррора «Синистер. Обитель зла». Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 6 февраля.

Важно отметить, что фильм не имеет ничего общего как с франшизой «Синистер», так и с «Обителью зла». Название лишь выступает вольностью отечественных переводчиков.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Kongchak Pictures.

Согласно синопсису, после смерти матери мангака Сория отправляется в дом своих предков в Пномпене в надежде воссоединиться с дальними родственниками и использовать этот визит в качестве вдохновения. Она снимает квартиру в старом и ветхом жилом комплексе. Вскоре часы спокойствия в съёмном жилье сменяются ужасающими и кровавыми видениями.

Материалы по теме
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android