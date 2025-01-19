Хоррор «Синистер. Обитель зла» выйдет в России 6 февраля — русский трейлер

Вышел русский трейлер камбоджийского хоррора «Синистер. Обитель зла». Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 6 февраля.

Важно отметить, что фильм не имеет ничего общего как с франшизой «Синистер», так и с «Обителью зла». Название лишь выступает вольностью отечественных переводчиков.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Kongchak Pictures.

Согласно синопсису, после смерти матери мангака Сория отправляется в дом своих предков в Пномпене в надежде воссоединиться с дальними родственниками и использовать этот визит в качестве вдохновения. Она снимает квартиру в старом и ветхом жилом комплексе. Вскоре часы спокойствия в съёмном жилье сменяются ужасающими и кровавыми видениями.