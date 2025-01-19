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Трейлер Nintendo Switch 2 обошёл по просмотрам анонс PS5 за первые 48 часов

Трейлер Nintendo Switch 2 обошёл по просмотрам анонс PS5 за первые 48 часов
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Анонсирующий трейлер портативной консоли Nintendo Switch 2 вышел 16 января. За первые 48 часов ролик набрал 17 млн. Для сравнения, дебютный трейлер PS5 собрал всего 13,3 млн просмотров за аналогичный временной промежуток.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Однако анонсирующий трейлер оригинальной Nintendo Switch всё равно занимает лидирующую позицию со своими 19,5 млн просмотров.

Официально Nintendo Switch 2 поступит в продажу до конца года, однако благодаря утечкам уже известно, что план — выпустить систему в мае-июне. Показ игр для устройства пройдёт 2 апреля, почти через три месяца.

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