Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Блогер BadComedian выпустил новый ролик об уходе из «ВКонтакте»

Блогер BadComedian выпустил новый ролик об уходе из «ВКонтакте»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил новый ролик. В нём он продолжил обсуждать тему своего ухода из «ВКонтакте», поскольку его предыдущее видео вызвало огромный ажиотаж в инфополе.

Видео доступно на YouTube-канале EvgenComedian. Права на видео принадлежат BadComedian.

По словам BadComedian, после выхода первого ролика на его сайт обрушилась огромная спам-атака. Также в ряде крупных телеграм-каналов начали циркулировать скриншоты с «толпами недовольных подписчиков блогера». Обо всём этом Евгений Баженов рассказал в своём новом видео.

До этого BadComedian полностью отказался от своей группы «ВКонтакте», которую вела его команда на протяжении 13 лет. Баженов отметил, что когда-то использовал российскую соцсеть из-за удобства площадки, однако с тех пор она становится «всё хуже и хуже».

Материалы по теме
Блогер BadComedian объявил об уходе из «ВКонтакте» — он останется на YouTube
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android