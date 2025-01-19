Блогер BadComedian выпустил новый ролик об уходе из «ВКонтакте»

Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил новый ролик. В нём он продолжил обсуждать тему своего ухода из «ВКонтакте», поскольку его предыдущее видео вызвало огромный ажиотаж в инфополе.

Видео доступно на YouTube-канале EvgenComedian. Права на видео принадлежат BadComedian.

По словам BadComedian, после выхода первого ролика на его сайт обрушилась огромная спам-атака. Также в ряде крупных телеграм-каналов начали циркулировать скриншоты с «толпами недовольных подписчиков блогера». Обо всём этом Евгений Баженов рассказал в своём новом видео.

До этого BadComedian полностью отказался от своей группы «ВКонтакте», которую вела его команда на протяжении 13 лет. Баженов отметил, что когда-то использовал российскую соцсеть из-за удобства площадки, однако с тех пор она становится «всё хуже и хуже».