Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы никуда не денемся»: Twitch призвал блогеров из TikTok переходить на свою платформу

«Мы никуда не денемся»: Twitch призвал блогеров из TikTok переходить на свою платформу
Аудио-версия:
Комментарии

19 января в США официально заблокировали видеохостинг TikTok. Ко всему прочему жители страны потеряли доступ и к другим продуктам компании ByteDance: сверхпопулярным мобильным играм Mobile Legends: Bang Bang, Marvel Snap, редактору CapCut, ИИ Gauth и соцсети Lemon8.

В связи с этим стриминговая платформа Twitch призвала блогеров из TikTok переходить на свою площадку. Представители компании готовы оказывать пострадавшим контентмейкерам всеобъемлющую помощь, чтобы сделать их переход на сервис максимально простым.

Хоть мы ещё и не знаем, чем это всё закончится, мы хотим помочь всем авторам, которые задумываются о новой площадке или желают попробовать стримить на Twitch. Постараемся сделать ваш переход на сервис максимально простым. Мы никуда не денемся… Наша команда готова помочь вам снова начать работать.

Напомним, правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа».

Материалы по теме
Изменений в работе TikTok в России не наблюдается — Роскомнадзор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android