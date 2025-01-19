Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мы никуда не денемся»: Twitch призвал блогеров из TikTok переходить на свою платформу

19 января в США официально заблокировали видеохостинг TikTok. Ко всему прочему жители страны потеряли доступ и к другим продуктам компании ByteDance: сверхпопулярным мобильным играм Mobile Legends: Bang Bang, Marvel Snap, редактору CapCut, ИИ Gauth и соцсети Lemon8.

В связи с этим стриминговая платформа Twitch призвала блогеров из TikTok переходить на свою площадку. Представители компании готовы оказывать пострадавшим контентмейкерам всеобъемлющую помощь, чтобы сделать их переход на сервис максимально простым.

Хоть мы ещё и не знаем, чем это всё закончится, мы хотим помочь всем авторам, которые задумываются о новой площадке или желают попробовать стримить на Twitch. Постараемся сделать ваш переход на сервис максимально простым. Мы никуда не денемся… Наша команда готова помочь вам снова начать работать.

Напомним, правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа».