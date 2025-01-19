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Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 1 млрд

Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 1 млрд
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19 января сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 1 млрд. Это произошло спустя почти два месяца после старта проката — картина вышла в кинотеатрах по всему миру 27 ноября.

Таким образом, лента занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов 2024 года. Мультфильм обошёл «Гадкого я 4» и закрепил себя в статусе одного из самых успешных проектов Disney за последние годы, уступая лишь «Дэдпулу и Росомахе», а также «Головоломке 2».

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.

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