Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 1 млрд

19 января сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 1 млрд. Это произошло спустя почти два месяца после старта проката — картина вышла в кинотеатрах по всему миру 27 ноября.

Таким образом, лента занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов 2024 года. Мультфильм обошёл «Гадкого я 4» и закрепил себя в статусе одного из самых успешных проектов Disney за последние годы, уступая лишь «Дэдпулу и Росомахе», а также «Головоломке 2».

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.