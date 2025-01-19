TikTok уже возвращают в США: блокировка не продержалась и суток

TikTok уже возвращают в США после непродолжительной блокировки. Об этом сообщили представитель компании, отметив, что этого удалось достигнуть благодаря Дональду Трампу — он предоставил сервису нужную ясность в вопросе.

Это сильная позиция в защиту Первой поправки и против произвольной цензуры. Мы будем работать с президентом Трампом над долгосрочным решением, которое позволит сохранить TikTok в Соединенных Штатах.

Блокировку TikTok в США обсуждали с 2020 года, а первым на публичное обсуждение это вынес сам Дональд Трамп. Одновременно с блокировкой TikTok в США пострадали ещё две игры — Marvel Snap и Mobile Legends: Bang Bang.

В России TikTok работает с ограничениями почти три года: официально заливать новые ролики нельзя с весны 2020 года.