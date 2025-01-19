Новый состав BetBoom Team по CS2 прошёл на LAN-турнир в Дании
Российская команда BetBoom Team сыграет в основной части топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.
После сенсационной победы над европейской MOUZ команда Кирилла Boombl4 Михайлова встретилась с FURIA Esports из Бразилии. Российскому коллективу вновь удалось одолеть фаворита и гарантировать себе слот на чемпионате в Копенгагене, Дания.
Состав BetBoom Team по CS2:
- Кирилл Boombl4 Михайлов;
- Сергей Ax1Le Рыхторов;
- Кирилл Magnojez Роднов;
- Александр zorte Загодыренко;
- Павел s1ren Оглоблин;
- Артём RAiLWAY Градович (тренер).
Топ-турнир BLAST Bounty проходит в период с 14 по 26 января. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс
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