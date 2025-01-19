Новый состав BetBoom Team по CS2 прошёл на LAN-турнир в Дании

Российская команда BetBoom Team сыграет в основной части топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

После сенсационной победы над европейской MOUZ команда Кирилла Boombl4 Михайлова встретилась с FURIA Esports из Бразилии. Российскому коллективу вновь удалось одолеть фаворита и гарантировать себе слот на чемпионате в Копенгагене, Дания.

Состав BetBoom Team по CS2:

Кирилл Boombl4 Михайлов;

Сергей Ax1Le Рыхторов;

Кирилл Magnojez Роднов;

Александр zorte Загодыренко;

Павел s1ren Оглоблин;

Артём RAiLWAY Градович (тренер).

Топ-турнир BLAST Bounty проходит в период с 14 по 26 января. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс