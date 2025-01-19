Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый состав BetBoom Team по CS2 прошёл на LAN-турнир в Дании

Новый состав BetBoom Team по CS2 прошёл на LAN-турнир в Дании
Комментарии

Российская команда BetBoom Team сыграет в основной части топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

После сенсационной победы над европейской MOUZ команда Кирилла Boombl4 Михайлова встретилась с FURIA Esports из Бразилии. Российскому коллективу вновь удалось одолеть фаворита и гарантировать себе слот на чемпионате в Копенгагене, Дания.

BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier . Раунд 16
19 января 2025, воскресенье. 16:40 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
FURIA Esports

Состав BetBoom Team по CS2:

  • Кирилл Boombl4 Михайлов;
  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Кирилл Magnojez Роднов;
  • Александр zorte Загодыренко;
  • Павел s1ren Оглоблин;
  • Артём RAiLWAY Градович (тренер).

Топ-турнир BLAST Bounty проходит в период с 14 по 26 января. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс

Материалы по теме
BB Team с Бумычем сенсационно выбила MOUZ с топ-турнира по Counter-Strike 2 от BLAST
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android