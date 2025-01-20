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Virtus.pro вылетела с топ-турнира по Counter-Strike 2 от BLAST

Virtus.pro вылетела с топ-турнира по Counter-Strike 2 от BLAST
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Обновлённый состав Virtus.pro завершил своё выступление в рамках ивента BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier по Counter-Strike 2.

В матче за выход в LAN-стадию «медведи» столкнулись с одним из фаворитов турнира в лице Team Vitaliy. Европейский состав уверенно разобрался с VP, закрыв российскую команду со счётом 2:0 и лишив её шанса выступить в Копенгагене.

BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier . Раунд 16
19 января 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Virtus.pro

Это был дебютный турнир для нового состава Virtus.pro. Что касается Team Vitality, она присоединилась к Team Spirit, BetBoom Team, Natus Vincere и другим в списке участников LAN-этапа.

Основная стадия чемпионата BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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