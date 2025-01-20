Российская команда сыграет на турнире по CS2 в Дании с двумя заменами — всё из-за виз

Два россиянина и белорус пропустят топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 в Дании. Информация об этом появилась в социальных сетях участников соревнования.

Представители киберспортивного клуба BetBoom Team сообщили, что два новых игрока ростера Кирилл Boombl4 Михайлов и Сергей Ax1Le Рыхторов пропустят чемпионат в Копенгагене из-за того, что BB получила приглашение на соревнование в последний момент, и организация не успела сделать визы для новичков.

В Дании в качестве замен за российский коллектив сыграют бывшие игроки BetBoom Александр KaiR0N Анашкин и Владислав nafany Горшков, ранее переведённые в инактив клуба.

Кроме этого, соревнование пропустит белорусский «рифлер» Андрей tN1R Татаринович из HEROIC. Причина та же — отсутствие возможности получить визу в короткий срок. Скорее всего, место игрока в команде временно займёт одна из двух заявленных замен — либо Павле maden Бошковича, либо Линуса nilo Бергмана.

Основная часть BLAST Bounty с призовым фондом $ 500 тыс. пройдёт в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания.