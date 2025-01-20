Spirit, BB и NAVI — определились все участники турнира BLAST Bounty по CS2 в Дании
Завершилась онлайн-стадия престижного турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
По итогам закрытой квалификации определились восемь лучших команд, которые выступят в LAN-стадии соревнования в Копенгагене, Дания.
Список участников BLAST Bounty Spring 2025 по CS2:
- G2 Esports (Европа);
- Natus Vincere (Украина);
- Team Vitality (Европа);
- Team Spirit (Россия);
- *BetBoom Team (Россия);
- paiN Gaming (Бразилия);
- Eternal Fire (Турция);
- *HEROIC (Европа).
*сыграют с заменами.
Основная часть BLAST Bounty с призовым фондом $ 500 тыс. пройдёт в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания.
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