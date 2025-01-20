Spirit, BB и NAVI — определились все участники турнира BLAST Bounty по CS2 в Дании

Завершилась онлайн-стадия престижного турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

По итогам закрытой квалификации определились восемь лучших команд, которые выступят в LAN-стадии соревнования в Копенгагене, Дания.

Список участников BLAST Bounty Spring 2025 по CS2:

G2 Esports (Европа);

Natus Vincere (Украина);

Team Vitality (Европа);

Team Spirit (Россия) ;

; *BetBoom Team (Россия) ;

; paiN Gaming (Бразилия);

Eternal Fire (Турция);

*HEROIC (Европа).

*сыграют с заменами.

Основная часть BLAST Bounty с призовым фондом $ 500 тыс. пройдёт в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания.