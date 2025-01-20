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Полный список команд BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 (LAN-часть)

Spirit, BB и NAVI — определились все участники турнира BLAST Bounty по CS2 в Дании
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Завершилась онлайн-стадия престижного турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

По итогам закрытой квалификации определились восемь лучших команд, которые выступят в LAN-стадии соревнования в Копенгагене, Дания.

Список участников BLAST Bounty Spring 2025 по CS2:

  • G2 Esports (Европа);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Team Vitality (Европа);
  • Team Spirit (Россия);
  • *BetBoom Team (Россия);
  • paiN Gaming (Бразилия);
  • Eternal Fire (Турция);
  • *HEROIC (Европа).

*сыграют с заменами.

Основная часть BLAST Bounty с призовым фондом $ 500 тыс. пройдёт в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания.

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