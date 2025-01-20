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Актриса Кристина Асмус всё ещё восстанавливается после травмы колена

Актриса Кристина Асмус всё ещё восстанавливается после травмы колена
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В конце 2024-го актриса Кристина Асмус, известная по «Интернам» и другим проектам, рассказала об инциденте, случившемся во время её выступления на спектакле. Асмус получила травму, из-за которой ей сделали операцию на ноге.

Из-за травмы актрисы даже остановили съёмки сериала «Склиф», которые проходили в декабре 2024 года. С тех пор прошёл уже почти месяц, но Асмус так и не восстановилась после полученной травмы, о чём она рассказала в соцсетях.

Нога ноет (и я вместе с ней), выпрямить не могу, спать тяженько, сгибаю максимум на 90 градусов, по лестнице спускаюсь с чувством, с толком, с расстановкой. Ещё и на колени встать не могу. Короче, утомительным оказалось это гусарское проклятие

Ранее Кристина рассказывала, что медики прописали ей носить компрессионные чулки на протяжении всего восстановления. Судя по словам актрисы, она соблюдала все рекомендации, но пока остаётся с травмой.

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