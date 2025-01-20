Фильм «Финист. Первый богатырь» возглавил кинопрокат в России за уикенд

Картина «Финист. Первый богатырь» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 151,9 млн за минувшие выходные. Об этом сообщает Kinobusiness.

Второе место занимает лента «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича», которая за прошедший уикенд собрала 133,8 млн рублей. Лента рассказывает, как девочка Элли в компании Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва отправляется на поиски Волшебника, который поможет их желаниям осуществиться.

Третье место досталось эротическому триллеру «Плохая девочка», в котором героиня Николь Кидман заводит роман со своим молодым стажёром. Фильм собрал за выходные 76,8 млн рублей.