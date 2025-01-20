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Сломленная ярость: дата выхода в онлайне, где смотреть

Комедийный триллер «Сломленная ярость» Такеши Китано выйдет в онлайне 13 февраля
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Издание Variety сообщило, что премьера криминального триллера Такеши Китано «Сломленная ярость» состоится на Amazon Prime Video уже 13 февраля. С этого дня картину можно будет посмотреть в онлайне, но в России сервис Amazon не работает.

Сам режиссёр описывает ленту как проект-гибрид, в котором повествование разделили на два сегмента. Первая половина представляет собой мрачный криминальный триллер о наёмном убийце, который борется как с правоохранительными органами, так и с силами якудзы, а вторая часть переосмысливает то же повествование в комедийном ключе, используя приёмы самопародии.

Фильм, который сам Китано называет “экспериментальным проектом”, выйдет в более чем 240 странах и регионах по всему миру. Помимо того, что Такеши снял триллер, он же исполнил в нём и главную роль. Среди других японских актёров: Такаси Нисина, Сёхэй Уно, Сёкэн Кунимото, Масато Яно, Сиро Маэда и другие.

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