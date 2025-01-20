Стартовали съёмки фантастического триллера «11817» от режиссёра «Иллюзии обмана»

Началось производство фантастического триллера «11817», съёмками которого занимается режиссёр «Иллюзии обмана» и последних двух «Форсажей» Луи Летерье. Об этом сообщило издание Deadline.

Сюжет расскажет о семье из четырёх человек, которые оказываются в ловушке в собственном доме. Они не могут выбраться, поэтому вынуждены бороться за выживание в условиях ограниченных ресурсов, противостоя загадочной силе, взявшей их в заложники.

В картине в главных ролях снимаются Грета Ли, известная по ленте «Прошлые жизни», и Вагнер Моура, который сыграл яркого персонажа в фильме «Падение империи». Была информация и об участии в проекте Кингсли Бен-Адира («Меч короля Артура»), но его на съёмочной площадке пока нет.

Фильм выпустят на Netflix, но пока не называют даже примерную дату выхода.