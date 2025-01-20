Фильм по Horizon Zero Dawn снимет режиссёр «Конга: Остров черепа» — инсайдер

Джордан Вот-Робертс выступит режиссёром экранизации игры Horizon Zero Dawn. Об этом рассказал инсайдер Даниэль Рихтман, который специализируется на новостях, связанных с киноиндустрией. Подтверждений пока нет, поэтому к информации стоит относиться с долей скепсиса – чаще всего Рихтман предоставляет достоверные инсайды, но бывают и промахи.

Джордан Вот-Робертс снял картины «Конг: Остров черепа», «Короли лета» и ставил некоторые эпизоды сериалов «Долина смерти» и «Ты — воплощение порока».

Ранее Horizon хотели экранизировать в виде сериала для Netflix, но из-за различных событий проект закрыли. Шоу должно было выступить приквелом игры и рассказать, как человеческая цивилизация пришла к краху.

У фильма по Horizon Zero Dawn пока нет даты выхода, как и информации про актёрский состав.