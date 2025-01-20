Эксперты назвали примерную цену Nintendo Switch 2 в России

Журналисты газеты «Известия» опубликовали материал, в котором собрали информацию про недавно анонсированную Nintendo Switch 2, включая мнения экспертов из различных областей по поводу цены портативной консоли. Специалисты считают, что людям стоит готовиться к высокой цене в размере 90 тысяч рублей.

По мнению управляющего партнёра агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослава Мешалкина, на старте за Switch 2 будут просить не менее 70 тысяч рублей, а потом цена упадёт до 50 тысяч рублей . А вот о стоимости в 90 тысяч рассказал IT-эксперт Сергей Поморцев.

Высокая цена может продержаться куда дольше, чем в случае с PS5 Pro. Покупательский ажиотаж спадёт быстро только в том случае, если Nintendo не предложит привлекательных эксклюзивов в стартовой игровой линейке Switch 2, которые будут интересны российским геймерам. Полагаю, дефицит приставок и возможность первым «влететь» в новую часть Mario Kart или The Legend of Zelda сделают своё дело

Материалы по теме Видео Трейлер Nintendo Switch 2 обошёл по просмотрам анонс PS5 за первые 48 часов

Некоторые эксперты подчеркнули, что им будет интересно взглянуть на конкуренцию новенького гаджета японской компании со Steam Deck от Valve, хотя на «российский рынок это никак не повлияет».

Точную дату выхода Switch 2 в Nintendo пока не назвали, однако, если верить слухам, консоль выпустят в мае-июне этого года. Большая презентация, на которой покажут игры для устройства, пройдёт 2 апреля. Не исключено, что дату запуска консоли назовут там.