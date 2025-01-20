Появились первые фотографии нового складного смартфона Oppo

В Сети опубликовали первые «живые» фото нового складного смартфона Oppo. На фото указано издание GizmoChina, которое взяло изображения с китайской соцсети Weibo. Посмотреть на гаджет можно на сайте издания.

Как можно увидеть, несмотря на то что Find N5, новый гаджет Oppo, должен стать самым тонким складным смартфоном в мире, в его дизайне не отказались от большого круглого блока камер — такое было и в Oppo Find N3. Изменилось расположение вспышки и самих камер.

Ранее появлялась информация, что толщина Find N5 составит около 4 миллиметров в разложенном состоянии и примерно 9 миллиметров — в сложенном. Что касается технических характеристик, ожидается, что у смартфона будет титановая конструкция с защитой по стандарту IPX8, чип Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью около 5700 мАч с поддержкой магнитной беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.