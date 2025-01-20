Гонорар российского актёра Юры Борисова вырос в два раза

Один из кастинг-директоров российского актёра Юры Борисова в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал, что гонорар артиста вырос в два раза. Если раньше он составлял 150 тысяч рублей за съёмочный день, то сейчас эта сумма вдвое больше – 300 тысяч рублей.

По словам кастинг-директора, обычно во время съёмок у актёров нет понятия как таковой «фиксированной зарплаты», поскольку она всегда зависит от различных обстоятельств.

Что касается Борисова, то он всегда выбирал тщательно. Теперь наверняка будет делать это ещё тщательнее. Гонорар за съёмочный день вырос со средних 150 тысяч рублей – в два раза. Но есть известная фраза от самого Борисова: «В хорошем кино больших денег не платят, так как туда актёры и так идут играть». И это факт. Поэтому всё очень примерно и индивидуально.

Роль Борисова в фильме Шона Бэйкера «Анора» не осталась незамеченной: за неё актёр, конечно, не получил «Оскар», но его номинировали на премию BAFTA в категории «Лучший актёр второго плана».