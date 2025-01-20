Начались съёмки второго сезона сериала «Букины» — Павел Савинков вернётся к роли Толика

Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок второго сезона сериала «Букины». Вместе с этим появились и первые фото со съёмок, на которых можно увидеть знакомый антураж — старую квартиру главных героев ещё из сериала «Счастливы вместе».

Смену обстановки авторы шоу объяснят сюжетно! Из-за жизненных обстоятельств Букины будут вынуждены вернуться в свою первую квартиру. За это время меняются все: Гена всё больше задумывается о здоровье, Даша находит в себе новые таланты, а Рома женится.

Ещё одним приятным сюрпризом станет возвращение Павла Савенкова к роли Толика — соседа главных героев. Его тоже можно увидеть на первых фото.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Дату премьеры второго сезона пока не называют.