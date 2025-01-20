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«Соник 3 в кино» стал самым кассовым фильмом в серии

«Соник 3 в кино» стал самым кассовым фильмом в серии
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20 января сборы фильма «Соник 3 в кино» превысили $ 420 млн в мировом прокате. Это произошло спустя месяц после выхода в кинотеатрах — премьера картины состоялась 20 декабря.

Таким образом, фильм стал самой кассовой лентой в истории франшизы. Ранее рекорд удерживала вторая часть серии, которая в 2022 году собрала около $ 405 млн. Учитывая бюджет в $ 120 млн, лента также вышла на окупаемость и уже приносит студии Paramount прибыль.

В триквеле серии Соник сталкивается с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

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