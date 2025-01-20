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Вышел новый трейлер второго сезона сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна»

Вышел новый трейлер второго сезона сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна»
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Paramount выпустила новый трейлер второго сезона сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна». В нём показали главных героев, которые вернутся с первого сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Yellowstone. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События проекта разворачиваются за 100 лет до того, как главой семьи стал Джон Даттон III, роль которого исполняет Кевин Костнер. В начале XX века семья Даттонов сталкивается с засухой, беззаконием, запретом на алкоголь и массовыми кражами скота.

В актёрский состав шоу вошли Хелен Миррен, Харрисон Форд, Брэндон Скленар, Джулия Шлепфер, Джером Флинн и другие.

Первый сезон сериала «1923» доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

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