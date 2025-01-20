«Волшебник Изумрудного города» вошёл в топ-4 самых кассовых фильмов в истории России

20 января сборы фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» превысили отметку в 3,09 млрд рублей. Лента продолжает лидировать в российском прокате, уверенно собирая кассу в начале четвёртой недели показов.

Таким образом, фантастическая картина уже вошла в четвёрку самых кассовых фильмов в истории проката России. Фильм обошёл оригинального «Холопа» и постепенно приближается к «Аватару» Джеймса Кэмерона.

Топ-5 самых кассовых фильмов в истории проката России

«Чебурашка» — 6,792 млрд рублей «Холоп 2» — 3,842 млрд рублей «Аватар» — 3,516 млрд рублей «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» — 3,091 млрд рублей. «Холоп» — 3,082 млрд рублей.

«Волшебник Изумрудного города» рассказывает о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Это первая часть ранее запланированной трилогии.